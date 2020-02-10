2020-02-10T13:38:58+03:00
Общество

Калининградка засудила коммунальщиков, повредив ногу на разбитой лестнице

Инцидент произошел во дворе дома №22 на улице Товарной
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Калининграда, упавшая во дворе многоквартирного дома, отсудила у коммунальщиков компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошел во дворе дома №22 на улице Товарной. Молодая мама с коляской спускалась по разбитой лестнице и подвернула ногу. Лишь по счастливой случайности коляска с ребенком не перевернулась.

Из-за травмы женщина в течение нескольких недель не могла обеспечивать надлежащий уход за своим десятимесячным ребенком. Она написала претензию в управляющую компанию, однако коммунальщики не отреагировали.

Московский районный суд взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей, а также расходы по оплате юридических услуг в сумме 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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