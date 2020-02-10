10 Февр. 2020 2020-02-10T13:55:43+03:00

Инцидент произошел в понедельник, 10 февраля на автодороге Залесье-Сосновка

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В Полесском районе упавшее дерево заблокировало проезд по дороге. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел в понедельник, 10 февраля на автодороге Залесье-Сосновка. Прибывшие на место коммунальщики распилили дерево и освободили проезд.

По данным министерства развития инфраструктуры, сильный ветер повалил в регионе не менее 12-ти деревьев. В Балтийске пришлось закрыть паромную переправу на Балтийскую косу.

ИСТОЧНИК KP.RU