2020-02-10T13:55:43+03:00
Общество

В Полесском районе упавшее дерево заблокировало проезд по дороге

Инцидент произошел в понедельник, 10 февраля на автодороге Залесье-Сосновка
Виктор Сергеев
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Фото: Владимир БотнаруФото: Владимир БотнаруФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Полесском районе упавшее дерево заблокировало проезд по дороге. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел в понедельник, 10 февраля на автодороге Залесье-Сосновка. Прибывшие на место коммунальщики распилили дерево и освободили проезд.

По данным министерства развития инфраструктуры, сильный ветер повалил в регионе не менее 12-ти деревьев. В Балтийске пришлось закрыть паромную переправу на Балтийскую косу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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