В Полесском районе упавшее дерево заблокировало проезд по дороге
Инцидент произошел в понедельник, 10 февраля на автодороге Залесье-Сосновка
Фото: Владимир БотнаруФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Полесском районе упавшее дерево заблокировало проезд по дороге. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Инцидент произошел в понедельник, 10 февраля на автодороге Залесье-Сосновка. Прибывшие на место коммунальщики распилили дерево и освободили проезд.
По данным министерства развития инфраструктуры, сильный ветер повалил в регионе не менее 12-ти деревьев. В Балтийске пришлось закрыть паромную переправу на Балтийскую косу.
ИСТОЧНИК KP.RU