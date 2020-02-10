2020-02-10T14:03:23+03:00
Общество

В Калининграде главбух муниципального учреждения украла 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде главный бухгалтер муниципального казенного учреждения ЖКХ попалась на присвоении крупной суммы денег. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

46-летняя женщина переводила деньги с расчетного счета предприятия на счет своего супруга, а затем обналичивала их. Операции осуществлялись под предлогом якобы возврата ранее ошибочно зачисленных средств.

«Сотрудники ОЭБиПК изъяли бухгалтерскую документацию, и собрали доказательства противоправной деятельности фигурантки. Кроме того, полицейские при содействии контрольно-ревизионного управления администрации Калининграда установили точную сумму присвоенных денег, которая превысила 4 миллиона рублей», - отметила представитель УМВД.

На женщину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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