В Калининграде главбух муниципального учреждения украла 4 млн рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:03:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде главный бухгалтер муниципального казенного учреждения ЖКХ попалась на присвоении крупной суммы денег. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

46-летняя женщина переводила деньги с расчетного счета предприятия на счет своего супруга, а затем обналичивала их. Операции осуществлялись под предлогом якобы возврата ранее ошибочно зачисленных средств.

«Сотрудники ОЭБиПК изъяли бухгалтерскую документацию, и собрали доказательства противоправной деятельности фигурантки. Кроме того, полицейские при содействии контрольно-ревизионного управления администрации Калининграда установили точную сумму присвоенных денег, которая превысила 4 миллиона рублей», - отметила представитель УМВД.

На женщину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU