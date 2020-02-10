Калининградец пытался подкупить начальника отдела по противодействию коррупции

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:04:53+03:00

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До 5 лет за решеткой может провести житель Калининграда, пытавшийся выкупить у полицейских арестованную партию обуви.

Дело в том, что жене 36-летнего горожанина грозили крупные убытки: сотрудники правоохранительных органов изъяли у бизнесвумен товар хоть и с логотипами известных торговых марок, но контрафактный по происхождению. И вот 24 декабря прошлого года мужчина явился к начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МОВД России по Московскому району выручать супругу – как полагает следствие, с помощью взятки в размере 40 тысяч рублей. Полицейский пообещал подумать, а сам известил коллег о попытке подкупа. И в итоге взяткодателя задержали сразу после передачи банкнот.

- В ходе допроса подозреваемый признался в совершенном преступлении, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко.

ИСТОЧНИК KP.RU