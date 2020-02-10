Стартовала продажа билетов на матч чемпионата Европы по регби между Россией и Португалией

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:25:23+03:00

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В продажу поступили билеты на 22 февраля – матч взрослых сборных России и Португалии по регби-15 на стадионе Калининград в рамках чемпионата Европы.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, билеты доступны по ссылке у официального оператора.

«По промокоду RUGBYFEST2020 билеты на большинство секторов можно приобрести бесплатно. Тем не менее, все средства, которые удастся выручить от продажи билетов, пойдут на благотворительность», - говорится в сообщении Федерации регби России.

В субботу, 22 февраля, в 16:00 в Калининграде на стадионе «Калининград» (Солнечный бульвар, 25) состоится знаковое событие европейского спорта - матч чемпионата Европы по регби между национальными сборными командами России и Португалии.

Чемпионат Европы по регби – соревнование для лучших регбийных сборных континента, которое проводится каждый календарный год. В турнире участвуют шесть команд. В этом году — Россия, Грузия, Бельгия, Испания, Португалия, Румыния. Каждая команда проводит по 5 матчей. Сборная России - чемпион Европы (2000) и четырехкратный серебряный призер (2007/08, 2008/09, 2009/2010, 2018) турнира.

Калининградская область впервые принимает матч чемпионата Европы по регби.

Перед началом матча:

14:30 – «Регби-фест»: фотозона, бесплатный барбершоп, игры и развлечения;

14:50 - концерт группы "PIZZA";

15:30 - розыгрыши призов, фут-зона, аниматоры.

ИСТОЧНИК KP.RU