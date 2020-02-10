Прокуратура требует снести незаконно построенный автоцентр в поселке под Зеленоградском

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:28:59+03:00

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В поселке Сосновка под Зеленоградском незаконно построили автотехцентр и магазин автозапчастей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как выяснилось в ходе проверки, двое местных жителей получили земельные участки в поселке для строительства жилых домов. Однако на этом месте появились совсем другие объекты.

Прокуратура Зеленоградского района подала заявление в суд с требованием запретить работу автоцентра и магазина, а также устранить нарушения земельного законодательства, а проще говоря – снести незаконные постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU