Калининградца приговорили к 9,5 годам колонии за убийство пенсионера

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:09:00+03:00

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В Гвардейске за убийство осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Вечером 23 июня 2019 года две мужчин выпивали в квартире на улице Восточной в Гвардейске. В ходе ссоры 35-летний горожанин семь раз ударил своего пожилого собутыльника ножом, а затем добил его при помощи электричество чайника. От полученных ранений пенсионер скончался на месте происшествия.

Гвардейский районный суд приговори его к 9,5 годам лишения свободы в колонии особого режима. Также с убийцы взыскали в пользу сестры погибшего компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, а также расходы на погребение и услуг представителя.

ИСТОЧНИК KP.RU