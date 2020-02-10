2020-02-10T15:09:00+03:00
Общество

Калининградца приговорили к 9,5 годам колонии за убийство пенсионера

Отбывать наказание он будет в колонии особого режима
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гвардейске за убийство осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Вечером 23 июня 2019 года две мужчин выпивали в квартире на улице Восточной в Гвардейске. В ходе ссоры 35-летний горожанин семь раз ударил своего пожилого собутыльника ножом, а затем добил его при помощи электричество чайника. От полученных ранений пенсионер скончался на месте происшествия.

Гвардейский районный суд приговори его к 9,5 годам лишения свободы в колонии особого режима. Также с убийцы взыскали в пользу сестры погибшего компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, а также расходы на погребение и услуг представителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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