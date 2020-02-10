2020-02-10T15:21:52+03:00
Общество

На польской границе задержали калининградца с поддельной «зеленой картой»

Инцидент произошел в пункте пропуска в Безледах
Виктор Сергеев
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..Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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На польской границе задержали жителя Калининградской области с поддельной «зеленой картой». Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Безледах. 55-летний водитель «Пежо» в ходе проверки предъявил литовский международных страховой полис. Сотрудник пограничной службы заподозрил, что документ является поддельным, в ходе проверки это подтвердилось.

В результате калининградцу пришлось на границе покупать новый полис, и только после этого продолжить свою поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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