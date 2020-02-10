Кондитер из Калининграда снялась в шоу «Рогов в городе»
Новый выпуск шоу «Рогов в городе», в котором известный стилист Александр Рогов помогает кондитеру из Калининграда найти уникальный образ, выйдет на канале СТС 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Ольга Елизарова.Фото: Телеканал СТС
35-летняя Ольга Елизарова — кондитер с 8-летним стажем, мечтает стать актрисой. Героиня носит желтый пуховик и спортивные штаны, но признается, что хочет перейти на платья. В новом выпуске Александр Рогов подберет для нее яркий образ и поможет стать ближе к мечте.
Кроме Калининграда, в новом сезоне известный стилист и телеведущий побывает в Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Омске, Тюмени, Туле, Суздале и других городах.
ИСТОЧНИК KP.RU