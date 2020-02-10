Кондитер из Калининграда снялась в шоу «Рогов в городе»

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:45:29+03:00

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Новый выпуск шоу «Рогов в городе», в котором известный стилист Александр Рогов помогает кондитеру из Калининграда найти уникальный образ, выйдет на канале СТС 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Ольга Елизарова.Фото: Телеканал СТС

35-летняя Ольга Елизарова — кондитер с 8-летним стажем, мечтает стать актрисой. Героиня носит желтый пуховик и спортивные штаны, но признается, что хочет перейти на платья. В новом выпуске Александр Рогов подберет для нее яркий образ и поможет стать ближе к мечте.

Кроме Калининграда, в новом сезоне известный стилист и телеведущий побывает в Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Омске, Тюмени, Туле, Суздале и других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU