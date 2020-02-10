Контрактников Балтфлота осудили за групповое изнасилование 16-летней девушки
В Балтийске осудили двух матросов-контрактников Балтфлота за групповое изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает военное следственное управление СК по Балтийскому флоту.
В марте 2019 года матросы войсковой части 06017 выпивали на съемной квартире. Вечером они пригласили в гости 16-летнюю девушку.
Спустя два часа девушка решила покинуть квартиру, что явно не входило в планы защитников Отечества. Контрактники Балтфлота набросились на гостью и поочередно изнасиловали ее.
По данным ведомства, насильники признали вину и даже раскаялись, также они возместили моральный и материальный ущерб.
Суд приговорил их к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание насильники-балтийцы будет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU