2020-02-10T16:06:32+03:00
Происшествия

Контрактников Балтфлота осудили за групповое изнасилование 16-летней девушки

Отбывать наказание насильники-балтийцы будет в колонии общего режима
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске осудили двух матросов-контрактников Балтфлота за групповое изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает военное следственное управление СК по Балтийскому флоту.

В марте 2019 года матросы войсковой части 06017 выпивали на съемной квартире. Вечером они пригласили в гости 16-летнюю девушку.

Спустя два часа девушка решила покинуть квартиру, что явно не входило в планы защитников Отечества. Контрактники Балтфлота набросились на гостью и поочередно изнасиловали ее.

По данным ведомства, насильники признали вину и даже раскаялись, также они возместили моральный и материальный ущерб.

Суд приговорил их к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание насильники-балтийцы будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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