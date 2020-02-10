2020-02-10T16:13:00+03:00
Общество

В Калининграде литературная акция «Я пишу сочинение»

В этом году участникам на выбор представлено две темы
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Калининградской области во вторник, 11 февраля, состоится литературная акция «Я пишу сочинение». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция «Я пишу сочинение» проводится в четвертый раз, в ней примут участие ученики 7-11 классов, а также студенты. В ее рамках творческие работы на патриотическую тематику ежегодно пишут более 45 тысяч обучающихся.

В этом году участникам на выбор представлено две темы: 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне и 75-летие завершения Восточно-Прусской операции.

Победители в разных возрастных номинациях будут выбраны по итогам интерактивного голосования на сайте министерства образования региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградском зоопарке медведю на 20-летие подарили торт
В Гурьевске мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета
Инна Жиркова продает сережки из белого золота с бриллиантами для помощи больной девочке
Площадки «Балтийской угольной компании» теперь под видеонаблюдением «Ростелекома»
В Калининграде литературная акция «Я пишу сочинение»
Контрактников Балтфлота осудили за групповое изнасилование 16-летней девушки
Кондитер из Калининграда снялась в шоу «Рогов в городе»
На польской границе задержали калининградца с поддельной «зеленой картой»
Калининградца приговорили к 9,5 годам колонии за убийство пенсионера
Прокуратура требует снести незаконно построенный автоцентр в поселке под Зеленоградском
Мэрия предлагает калининградцам выбрать, какой парк благоустроить в 2022 году
Стартовала продажа билетов на матч чемпионата Европы по регби между Россией и Португалией
Калининградец пытался подкупить начальника отдела по противодействию коррупции