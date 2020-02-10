В Калининграде литературная акция «Я пишу сочинение»

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:13:00+03:00

В этом году участникам на выбор представлено две темы

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В Калининградской области во вторник, 11 февраля, состоится литературная акция «Я пишу сочинение». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция «Я пишу сочинение» проводится в четвертый раз, в ней примут участие ученики 7-11 классов, а также студенты. В ее рамках творческие работы на патриотическую тематику ежегодно пишут более 45 тысяч обучающихся.

В этом году участникам на выбор представлено две темы: 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне и 75-летие завершения Восточно-Прусской операции.

Победители в разных возрастных номинациях будут выбраны по итогам интерактивного голосования на сайте министерства образования региона.

ИСТОЧНИК KP.RU