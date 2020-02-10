Инна Жиркова продает сережки из белого золота с бриллиантами для помощи больной девочке

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:15:13+03:00

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Инна Жиркова в Инстаграме объявила о продаже сережек из белого золота с бриллиантами. Звезда специально съездила в банк, где хранились драгоценности, забрала их и объявила аукцион.

- Очень сложно говорить, когда вопрос касается здоровья ребенка, - написала Инна. - Решила продать свои сережки (белое золото с бриллиантами), чтобы деньги от их продажи пошли на лечение Миланы Семеньковой. Уверена, они принесут в вашу семью только счастье. Вы приобретете нереальной красоты сережки и подарите шанс на жизнь. Начинаем со 120 тысяч рублей… Сумма немаленькая, но стоили они дороже и Милане для жизни требуется очень большая сумма! Без нашей помощи родителям не справиться!

На минувшей неделе неизвестная по имени Инна перечислила Милане Семеньковой миллион рублей. В тот же вечер, когда была перечислена эта сумма, на странице Инны Жирковой появились сообщения от подписчиков со словами благодарности за помощь Милане.

На сегодня собрано почти 17 миллионов 800 тысяч рублей (из необходимых 150 миллионов рублей). В поддержку сборов выступили известные актеры – Владимир Сычев, Федор Добронравов, Татьяна Арнтгольц, Артем Ткаченко, Иван Жидков, Ольга Картункова и многие другие.

У Миланы Семеньковой диагностирована спинально-мышечная атрофия. Это редкое, генетическое заболевание. Есть шанс до исполнения двух лет Милане получить лечение в Америке. Спасительный единственный укол стоит 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU