2020-02-10T16:19:19+03:00
Общество

В Гурьевске мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета

Прибывшие на место сотрудники полиции проверили близлежащие улицы и задержали стрелка
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гурьевске уличный конфликт закончился стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью горожанин возвращался домой вместе с 18-летней дочерью. На улице Им повстречался пьяный мужчина, который в ходе конфликта достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в лицо оппоненту.

Дочь пострадавшего позвонила в полицию, а злоумышленник скрылся. Прибывшие на место сотрудники полиции проверили близлежащие улицы и задержали стрелка.

«В ходе обыска у него было изъято оружие, которое, как показала экспертиза, являлось травматическим пистолетом. Как выяснилось, разрешения на хранение травматического пистолета у задержанного не имелось», - отметили в пресс-службе полиции.

Пострадавший обратился за медицинской помощью в больницу, где полученные травмы расценили как легкий вред здоровью.

На задержанного завели уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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