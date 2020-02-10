2020-02-10T16:56:27+03:00
Дом. Семья

В Калининградском зоопарке медведю на 20-летие подарили торт

Барибал по кличке Ханни слопала угощение с удовольствием
Александр КАТЕРУША
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В Калининградском зоопарке медведю на 20-летие подарили торт.В Калининградском зоопарке медведю на 20-летие подарили торт.Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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В Калининградском зоопарке чествовали двух именинников: бурого медведя Фиму и барибала Ханни. Фиме 20 января исполнилось 15 лет, а Ханни 4 февраля - целых 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Животным устроили настоящий праздник – мишки получили вкусные подарки.

Тот самый торт. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Тот самый торт.Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Ханни презентовали фирменный медвежий торт, сделанный из каши, мяса, орехов, варенья и моркови. А Фима получил в подарок целую коробку семечек, изюма, орехов, яблок и моркови.

В зоопарке напоминают, что показательные кормления медведей проходят каждую субботу и воскресенье в 13.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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