10 Февр. 2020 2020-02-10T16:56:27+03:00

В Калининградском зоопарке медведю на 20-летие подарили торт. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Барибал по кличке Ханни слопала угощение с удовольствием

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В Калининградском зоопарке чествовали двух именинников: бурого медведя Фиму и барибала Ханни. Фиме 20 января исполнилось 15 лет, а Ханни 4 февраля - целых 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Животным устроили настоящий праздник – мишки получили вкусные подарки.

Тот самый торт.Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Ханни презентовали фирменный медвежий торт, сделанный из каши, мяса, орехов, варенья и моркови. А Фима получил в подарок целую коробку семечек, изюма, орехов, яблок и моркови.

В зоопарке напоминают, что показательные кормления медведей проходят каждую субботу и воскресенье в 13.30.

ИСТОЧНИК KP.RU