В Калининградском зоопарке медведю на 20-летие подарили торт
В Калининградском зоопарке чествовали двух именинников: бурого медведя Фиму и барибала Ханни. Фиме 20 января исполнилось 15 лет, а Ханни 4 февраля - целых 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Животным устроили настоящий праздник – мишки получили вкусные подарки.
Тот самый торт.Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
Ханни презентовали фирменный медвежий торт, сделанный из каши, мяса, орехов, варенья и моркови. А Фима получил в подарок целую коробку семечек, изюма, орехов, яблок и моркови.
В зоопарке напоминают, что показательные кормления медведей проходят каждую субботу и воскресенье в 13.30.
ИСТОЧНИК KP.RU