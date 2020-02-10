На выходных в Калининградской области задержали 27 пьяных водителей

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:15:15+03:00

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В минувшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 27 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Госавтоинспекции напоминают, что пьяные водители допускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. Нередко подобные нарушения приводят к серьезным дорожно – транспортным происшествиям.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU