Стали известны места размещения передвижных фоторадаров в Калининградской области

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:32:32+03:00

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Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Калининградской области на этой недели.

С 11 по 17 февраля фоторадары буду установлены:

1. На 53 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. На 11 километре автодороги «Переславское – Круглово».

5. На 2 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

6. На 28 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

7. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

8. На 53 километре автодороги «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск».

9. На 11 километре автодороги «Заозерье – Заречье – Добрино – Узловое – Заливное».

10. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый». В ведомстве напоминают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU