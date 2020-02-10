Стали известны места размещения передвижных фоторадаров в Калининградской области
Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Калининградской области на этой недели.
С 11 по 17 февраля фоторадары буду установлены:
1. На 53 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
4. На 11 километре автодороги «Переславское – Круглово».
5. На 2 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
6. На 28 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
7. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
8. На 53 километре автодороги «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск».
9. На 11 километре автодороги «Заозерье – Заречье – Добрино – Узловое – Заливное».
10. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый». В ведомстве напоминают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется.
ИСТОЧНИК KP.RU