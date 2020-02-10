2020-02-10T17:54:36+03:00
Общество

Багратионовск в понедельник принял эстафету «Дорогами Победы»

Мемориальные мероприятия состоялись в годовщину взятия Прейсиш-Эйлау
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В понедельник, 10 февраля, Багратионовск принял эстафету «Дорогами Победы». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мемориальные мероприятия в рамках памятной акции состоялись в годовщину взятия Прейсиш-Эйлау.

На торжественном митинге в честь 75-летия штурма города ветераны, общественники и молодёжь почтили павших минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу на братской могиле советских воинов.

Накануне в рамках памятной акции на территории замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске состоялась реконструкция взятия города в 1945 году. Участники эстафеты познакомились с выставкой, посвящённой авиации 3-го Белорусского фронта, а также возложили цветы к мемориальной доске на улице 10 Февраля.

В этот же день в посёлке Северном Багратионовского городского округа торжественно открыли знак в память о боевых вылетах французских лётчиков авиаполка «Нормандия-Неман» и военных летчиков 3-го Белорусского фронта в феврале 1945 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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