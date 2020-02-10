На Куршской косе нашли бутылочку с посланием на немецком языке

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:44:18+03:00

Внутри была бумажка и золотые блестки

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Маленькую бутылочку с посланием нашли на Куршской косе отдыхающие. Информацию об этом разместили в «ВКонтакте» в группе «Зеленоградск Подслушано».

В небольшом пузырьке были насыпаны золотые блестки и спрятана записка. Комментаторы тут же перевели послание: «Я желаю себе спокойствия, мира, побыть одному, выиграть лотерею».

Записка датирована 31 декабря 2020 года. По всей видимости автор ошибся и точный год, конечно, 2019-й.

ИСТОЧНИК KP.RU