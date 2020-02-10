В Калининграде 74-летний пенсионер спровоцировал тройное ДТП с пострадавшими

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:53:09+03:00

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В Калининграде на улице 9 Апреля в понедельник произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального упарвления МВД.

Авария произошла в 13:30. По предварительным данным, 74-летний водитель «Сузуки» из-за несоблюдения дистанции врезался в «Шкоду». После этого пенсионер включил заднюю передачу и врезался в припаркованный у обочины автомобиль.

«Со слов пенсионера, ему стало плохо, поэтому он допустил ДТП. После столкновения водитель «Шкоды» вызвала на место происшествия сотрудников ГИБДД и скорую медицинскую помощь. Пока двое участников дожидались приезда служб, в поврежденный автомобиль, не заметив повреждений на кузове, сел третий участник и уехал», - отметили в пресс-службе полиции.

Госавтоинспекция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего и сообщает третьему участнику ДТП, что для оформления необходимых документов, чтобы их предоставить в страховую компанию для выплаты ущерба, ему необходимо обратиться в подразделение ГИБДД на ул. Борзова.

ИСТОЧНИК KP.RU