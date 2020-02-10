В Калининграде будут судить банду фальшивомонетчиков

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:59:14+03:00

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Следственная часть УМВД завершила расследование уголовного дела в отношении банды фальшивомонетчиков, которые сбывали на территории Калининградской области поддельные 500-рублевые купюры. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Шестерых подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов СОБР в январе прошлого года.

Как установили сотрудники УЭБиПК, организовал распространение ввезенных в Калининградскую область подделок 27-летний житель Балтийска. Молодой человек привлек своего знакомого, который подыскивал места сбыта купюр, а также непосредственных исполнителей из жителей города.

«Злоумышленники разъезжали на автомобиле по Калининграду и Балтийскому городскому округу и сбывали фальшивки в небольших магазинах, автозаправочных станциях, аптеках, кондитерских. Купленный товар исполнители оставляли себе, а сдачу отдавали организаторам. Несмотря на то, что фальшивые купюры были низкого качества изготовления с одними и теми же серией и номером, продавцы не проверяли их на подлинность из-за низкого номинала», - отметила представитель УМВД. Всего полицейские задокументировали 26 подобных эпизодов.

В полиции отметили, что особую сложность в расследовании представляло то обстоятельство, что фальшивые купюры быстро распространялись из магазинов – продавцы передавали их другим покупателям в качестве сдачи, сдавали деньги инкассаторам. Обнаружившие подделку потом люди не могли вспомнить, откуда у них появились фальшивки.

Четверо обвиняемых сбытчиков признали вину и сотрудничали со следствием. Двое из них заключили досудебные соглашения и осенью 2019 года были приговорены к 1 году 4 месяцам лишения свободы каждый.

Уголовное дело по аналогичной статье в отношении организатора группы, активного участника и остальных двух сбытчиков с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по инкриминируемым им преступлениям может составить 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU