Калининградский бизнесмен спрятал от налоговой 3,4 млн рублей и получил уголовное дело

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:03:09+03:00

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Следственный отдел по Ленинградскому району регионального управления СКР возбудил уголовное дело в отношении директора дорожного предприятия . Как сообщает пресс-служба ведомства, 54-летний бизнесмен подозревается в сокрытии средств от налогообложения.

По версии следствия, гендиректор компании, занимающейся эксплуатацией автодороги и магистралей, задолжал по налогам и сборам 3,4 млн рублей. При этом мужчина знал о задолженности, однако всячески игнорировал требования об уплате налогов, пеней и штрафов.

Более того, с июня по ноябрь 2019 гг., как полагает следствие, предприниматель осуществлял финансовые операции с контрагентами минуя расчетные счета фирмы путем заключения соглашений о зачете взаимных требований.

«Сокрытая таким образом от налогообложения сумма денежных средств, за счет которых предприятию подлежало погасить задолженность по налогам и сборам, составила 3,3 млн рублей», - отметили в пресс-службе СК.

На предприятии уже прошли обыски, в ходе которых изъята необходимая документация. Кроме того, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по ходатайству следствия было арестовано 8 единиц дорожной техники, принадлежащей предприятию.

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ИСТОЧНИК KP.RU