В Калининграде объявлены торги на строительство школы на 1750 мест

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:21:06+03:00

Планируется, что первые ученики пойдут в школу на Рассветной уже в 2021 году

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В Калининграде объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика строительства новой школы на Сельме. Об этом сообщает пресс-служба регионального Конкурсного агентства.

Школа на 1750 мест будет построена на улице Рассветной. Начальная цена контракта – 1,2 миллиарда рублей. Аукцион состоится 20 февраля.

Согласно техзаданию, наполняемость учебных классов в новой школе будет 25 человек. Планируется, что первые ученики пойдут в школу на Рассветной уже в 2021 году.

Напомним, в конце января 2020 года губернатор Антон Алиханов подписал постановление о предоставлении субсидий из областного бюджета на строительство новой школы. Доля софинансирования из областного бюджета составляет 48%, остальная часть средств выделяется из федерального и муниципального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU