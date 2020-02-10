В Калининграде объявлены торги на строительство школы на 1750 мест
В Калининграде объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика строительства новой школы на Сельме. Об этом сообщает пресс-служба регионального Конкурсного агентства.
Школа на 1750 мест будет построена на улице Рассветной. Начальная цена контракта – 1,2 миллиарда рублей. Аукцион состоится 20 февраля.
Согласно техзаданию, наполняемость учебных классов в новой школе будет 25 человек. Планируется, что первые ученики пойдут в школу на Рассветной уже в 2021 году.
Напомним, в конце января 2020 года губернатор Антон Алиханов подписал постановление о предоставлении субсидий из областного бюджета на строительство новой школы. Доля софинансирования из областного бюджета составляет 48%, остальная часть средств выделяется из федерального и муниципального бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU