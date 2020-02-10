2020-02-10T19:52:06+03:00
Общество

В подтоплении Южного парка Калининграда виновата сломанная шиберная задвижка

По словам представителя дирекции ландшафтных парков, задвижка была сломана еще в советское время
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Потоп в Южном паркеПотоп в Южном паркеФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

На прошлой неделе калининградцы, живущие рядом с Южным парком, начали жаловаться на подтопления. По их словам, вода разлилась между дорожками, и образовала сначала обширные лужи, а потом и целые водоемы. В понедельник 10 февраля корреспондент «Комсомолки» убедился в этом лично, и поинтересовался у начальника производственного отдела дирекции ландшафтных парков Дмитрия Смищука, что происходит.

- Каналы нашего парка соединяются с Преголей, и шиберная задвижка, с помощью которой можно перекрыть подход воды из реки, давным-давно не работает, - заявил Смищук. - Она была еще немецкая, но ее необходимо восстановить. Тогда можно будет регулировать уровень воды в озерах. Если мы немного понизим уровень, вода с полян исчезнет.

Смищук также заметил, что вода сможет уйти сама собой, когда наступит весна, и будет чуть суше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В подтоплении Южного парка Калининграда виновата сломанная шиберная задвижка
В Калининграде объявлены торги на строительство школы на 1750 мест
Калининградский бизнесмен спрятал от налоговой 3,4 млн рублей и получил уголовное дело
Калининградский фотограф опубликовал документальный фильм о лебедях, убитых охотниками
В Калининграде будут судить банду фальшивомонетчиков
В Калининграде 74-летний пенсионер спровоцировал тройное ДТП с пострадавшими
На Куршской косе нашли бутылочку с посланием на немецком языке
Багратионовск в понедельник принял эстафету «Дорогами Победы»
Стали известны места размещения передвижных фоторадаров в Калининградской области
На выходных в Калининградской области задержали 27 пьяных водителей
В Калининградском зоопарке медведю на 20-летие подарили торт
В Гурьевске мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета
Инна Жиркова продает сережки из белого золота с бриллиантами для помощи больной девочке
Площадки «Балтийской угольной компании» теперь под видеонаблюдением «Ростелекома»
В Калининграде литературная акция «Я пишу сочинение»
Контрактников Балтфлота осудили за групповое изнасилование 16-летней девушки
Кондитер из Калининграда снялась в шоу «Рогов в городе»
На польской границе задержали калининградца с поддельной «зеленой картой»
Калининградца приговорили к 9,5 годам колонии за убийство пенсионера
Прокуратура требует снести незаконно построенный автоцентр в поселке под Зеленоградском
Мэрия предлагает калининградцам выбрать, какой парк благоустроить в 2022 году
Стартовала продажа билетов на матч чемпионата Европы по регби между Россией и Португалией
Калининградец пытался подкупить начальника отдела по противодействию коррупции