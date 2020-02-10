В подтоплении Южного парка Калининграда виновата сломанная шиберная задвижка

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:52:06+03:00

По словам представителя дирекции ландшафтных парков, задвижка была сломана еще в советское время

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На прошлой неделе калининградцы, живущие рядом с Южным парком, начали жаловаться на подтопления. По их словам, вода разлилась между дорожками, и образовала сначала обширные лужи, а потом и целые водоемы. В понедельник 10 февраля корреспондент «Комсомолки» убедился в этом лично, и поинтересовался у начальника производственного отдела дирекции ландшафтных парков Дмитрия Смищука, что происходит.

- Каналы нашего парка соединяются с Преголей, и шиберная задвижка, с помощью которой можно перекрыть подход воды из реки, давным-давно не работает, - заявил Смищук. - Она была еще немецкая, но ее необходимо восстановить. Тогда можно будет регулировать уровень воды в озерах. Если мы немного понизим уровень, вода с полян исчезнет.

Смищук также заметил, что вода сможет уйти сама собой, когда наступит весна, и будет чуть суше.

ИСТОЧНИК KP.RU