Без паники: В Калининграде снова проверят сирены
Сигнал никаких действий населения не предусматривает
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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Сегодня, во вторник 11 февраля, в 11:00 в Калининграде будут вновь проверять сирены.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.
Проверяют их с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.
В МЧС отмечают, что это лишь проверка, сигнал никаких действий населения не предусматривает.
ИСТОЧНИК KP.RU