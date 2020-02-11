11 Февр. 2020 2020-02-11T10:28:57+03:00

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В Калининграде полицейские задержали угонщика. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ночью горожанин выглянул в окно и не обнаружил свой «Фольксваген». Полицейские направили ориентировки и через несколько часов машина была обнаружена на улице Литовский вал. Следом был задержан и угонщик – 35-летний местный житель.

«Задержанный сообщил, что поводом для угона послужили не запертые двери машины и отсутствие сигнализации. Мужчина, чтобы его не поймали по городским камерам, открутил регистрационные номера и заменил на другие», - отметили в пресс-службе полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU