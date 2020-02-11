2020-02-11T10:37:04+03:00
Общество

Жители Нестеровского района задолжали за электричество более 5 млн рублей

Среди сельских населенных пунктов больше всего должны жители поселка Чернышевское
Виктор Сергеев
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Жители Нестеровского района задолжали энергетикам за свет 5,4 млн рублей. Это почти на полмиллиона рублей меньше, если сравнивать с началом 2019 года, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Среди сельских населенных пунктов больше всего задолжали жители поселков Чернышевское – почти 964,5 тысяч рублей, Илюшино – 541,7 тысяч рублей, Фурмановка – 541,2 тысяч рублей, Садовое – 487,1 тысяч рублей, Пригородное – 473,9 тысяч рублей и Ясная Поляна – 468,5 тысяч рублей.

В прошлом году 125 жителей муниципалитета из-за долгов были отключены от электричества. После этого 80% должников нашли деньги и оплатили задолженность.

«Самый результативный способ в борьбе с неплательщиками – ограничение потребления электроэнергии. Специалисты энергосбытовой компании применяют его только в качестве крайней меры воздействия на должников», - отметили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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