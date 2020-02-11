2020-02-11T10:57:38+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

Виктор Сергеев
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В Калининграде во вторник, 11 февраля, в течение дня не будет электричества на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов электричество отключено на ул. Черняховского 22-56, ул. Пролетарская 79-87, ул. Рокоссовского 16-26, ул. Чаадаева 13-15а, 19-33, ул. А. Суворова 8а.

До 18 часов света не будет на ул. Рокоссовского 16-20, ул. Черняховского 30-40, ул. Грекова 2а-8а, ул. Кронштадтская 2-12, ул. Брамса 9-23.

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Комсомольская 91б, ул. Станиславского 60, до 17 часов - на ул. О. Кошевого 36-48, 60-76, ул. Интернациональная 59-71, б-р Л. Шевцовой 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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