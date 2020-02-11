В Славском районе «Фольксваген» сбил пешехода

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:03:49+03:00

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В Славском районе в понедельник, 10 февраля, в результате наезда пострадал пешеход. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в поселке Прохладное. 43-летняя водитель «Фольксвагена» на левом закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на прилегающую к дороге территорию и сбила 59-летнего пешехода.

В результате аварии пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU