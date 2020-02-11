Калининградца, сбившего автоинспектора, оштрафовали на 20 тысяч рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:37:42+03:00

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Региональное управление СКР прекратило уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Багратионовского района. Мужчина обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Даже форменное обмундирование со светоотражающими элементами не спасло 27-летнего инспектора дорожно-патрульной службы от наезда автомобиля, которым управлял багратионовец. А ведь полицейский вышел на проезжую часть шоссе «Калининград – Долгоруково» исключительно из добрых намерений – убрать сбитую кем-то собаку. В результате ДТП лейтенант полиции получил тяжелые травмы головы и около полутора месяцев находился в коме. Дело было в ноябре 2018-го , и эта история получила тогда довольно широкий общественный резонанс.

- По версии следствия, обвиняемый двигался со скоростью не менее 50 км/ч, что в условиях темного времени суток не позволило ему постоянно контролировать дорожную обстановку и своевременно остановить транспортное средство при обнаружении опасности, - прокомментировала старший помощник руководителя Следственного управления

СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - В ходе предварительного следствия обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном преступлении, добровольно возместил причиненный преступлением вред. На завершающей стадии расследования от него поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа. С учетом того, что все предусмотренные законом основания для этого имелись (совершение впервые преступления средней тяжести и заглаживание вреда), следователем СКР было вынесено соответствующее постановление.

В итоге автолюбитель отделался штрафом в размере 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU