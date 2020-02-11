2020-02-11T12:25:15+03:00
Общество

Расписание движения поезда Санкт-Петербург – Калининград изменится в апреле

Причина - проведение ремонтных работ
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Пресс-служба КЖД
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Расписание поезда сообщением Санкт-ПетербургКалининград временно изменяется. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

«В период с 13 по 28 апреля поезд № 29 сообщением Санкт-Петербург – Калининград будет отправляться на 18 минут раньше, чем в действующем графике», - говорится в сообщении.

Изменение связано с проведением ремонтных работ на инфраструктуре Октябрьской железной дороги.

В КЖД отметили, что время прибытия поезда в Калининград не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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