Расписание движения поезда Санкт-Петербург – Калининград изменится в апреле

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:25:15+03:00

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Расписание поезда сообщением Санкт-Петербург – Калининград временно изменяется. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

«В период с 13 по 28 апреля поезд № 29 сообщением Санкт-Петербург – Калининград будет отправляться на 18 минут раньше, чем в действующем графике», - говорится в сообщении.

Изменение связано с проведением ремонтных работ на инфраструктуре Октябрьской железной дороги.

В КЖД отметили, что время прибытия поезда в Калининград не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU