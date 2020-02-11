Расписание движения поезда Санкт-Петербург – Калининград изменится в апреле
Причина - проведение ремонтных работ
.Фото: Пресс-служба КЖД
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Расписание поезда сообщением Санкт-Петербург – Калининград временно изменяется. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
«В период с 13 по 28 апреля поезд № 29 сообщением Санкт-Петербург – Калининград будет отправляться на 18 минут раньше, чем в действующем графике», - говорится в сообщении.
Изменение связано с проведением ремонтных работ на инфраструктуре Октябрьской железной дороги.
В КЖД отметили, что время прибытия поезда в Калининград не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU