В Калининграде полиция разыскала пропавшую 15-летнюю девочку

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:03:01+03:00

Несовершеннолетняя находилась в гостях у одной из своих подруг

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В Калининграде завершились поиски 15-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Милана Ш. ушла 9 февраля из дома в поселке Прибрежный и не вернулась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские подготовили ориентировки с приметами подростка, которые были направлены во все территориальные органы и региональные СМИ.

Вскоре полицейские выяснили, что несовершеннолетняя находилась в гостях у одной из своих подруг. Стражи порядка установили местонахождение разыскиваемой, после чего передали её матери.

«Сотрудники полиции выяснили, что каких-либо противоправных действий в отношении неё не осуществлялось. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома», - отметили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU