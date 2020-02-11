В Калининграде полиция разыскала пропавшую 15-летнюю девочку
В Калининграде завершились поиски 15-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Милана Ш. ушла 9 февраля из дома в поселке Прибрежный и не вернулась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские подготовили ориентировки с приметами подростка, которые были направлены во все территориальные органы и региональные СМИ.
Вскоре полицейские выяснили, что несовершеннолетняя находилась в гостях у одной из своих подруг. Стражи порядка установили местонахождение разыскиваемой, после чего передали её матери.
«Сотрудники полиции выяснили, что каких-либо противоправных действий в отношении неё не осуществлялось. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома», - отметили в пресс-службе УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU