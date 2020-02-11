На ремонт участка трассы Советск-Гусев выделили 600 млн рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:10:21+03:00

Работы планируется завершить до 1 октября 2021 года

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Конкурсное агентство Калининградской области объявило аукцион по выбору подрядчика ремонта участка автодороги Советск-Гусев. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Власти планируют отремонтировать 44 километра автодороги (13,46-58,60км). Начальная цена контракта составляет 599,3 млн рублей, которые выделяются из консолидированного бюджета.

Все работы, в соответствии с условиями контракта, планируется завершить до 1 октября 2021 года. В рамках премонтных работ запланировано устройство выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетонной смеси, укрепление обочин и нанесение дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU