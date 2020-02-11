В Калининградской области по-прежнему растет число заболеваний ОРВИ среди детей

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:30:02+03:00

За минувшую неделю наибольший прирост зафиксирован среди детей в возрасте от 0 до двух лет и от 7 до 14 лет

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В Калининградской области число обращений за медицинской помощью на минувшей неделе увеличилось за неделю на 24,5%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор в Инстаграме.

- Наибольший прирост среди детей в возрасте от 0 до 2 лет и от 7 до 14 лет. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 53,6%. Превышения эпидемического порога не зарегистрировано ни в одной из возрастных групп детей и среди взрослых, - отмечается в свежем отчете.

Всего в регионе за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания обратились 5537 человек, в том числе 3654 ребенка в возрасте до 14 лет.

Лабораторно подтверждено 44 случая гриппа, в том числе 36 случаев гриппа B.

С целью ограничения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппа приняты меры по разобщению в детских организованных коллективах: в регионе полностью приостановлены занятия в 6-и школах, в 145 классах 25 школ, в 28 группах 18 дошкольных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU