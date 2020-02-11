В Калининграде в Южном парке построили пандусы для колясок

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Южном парке построили пандусы для колясок, на отсутствие которых неоднократно жаловались в соцсетях мамы с колясками.

- Для людей в колясках сделан специальный пандус, сейчас еще будут смонтированы поручни, - пояснил начальник производственного отдела дирекции ландшафтных парков Дмитрий Смищук.

Кроме того, в некоторых местах парка, где оставила колеи строительная техника, по словам Смищука, вскоре появятся тротуары.

- Тут приходится постоянно подчищать тротуар, - обратил сотрудник дирекции внимание на грязный след, идущий вдоль тротуарного мощения. – Загораживать это место мы, конечно, не будем, а только заложим этот кусок плиткой, так как техника все равно должна сюда проходить.

ИСТОЧНИК KP.RU