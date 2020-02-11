В мэрии Калининграда рассказали, какие школы вернулись с карантина

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:39:46+03:00

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Во вторник, 11 февраля, возобновили занятия в школе № 11 Калининграда, а завтра к занятиям вернутся ученики образовательных учреждений № 19 и 44 (начальная школа).

- В связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ по состоянию на 11 февраля 2020 года в Калининграде в некоторых учреждениях образования приостановлено обучение.

На вынужденные каникулы отправились учащиеся 130 классов в 23 школах города (№№ 4,5,6,7,8,9,10,14,16,18,21,26,28,35,36,38,39,53,56,57, гимназия №№1, 22, 40), а также полностью приостановлены занятия в школах №№ 43, 46.

Кроме того, закрыто 14 групп в девяти учреждениях дошкольного образования областного центра (детские сады №№ 1,37,51,78,104,114,124,133,134).

ИСТОЧНИК KP.RU