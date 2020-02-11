2020-02-11T13:39:46+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, какие школы вернулись с карантина

Чиновники ежедневно проводят почасовой мониторинг всех образовательных учреждений
Надежда Ржевская
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 11 февраля, возобновили занятия в школе № 11 Калининграда, а завтра к занятиям вернутся ученики образовательных учреждений № 19 и 44 (начальная школа).

- В связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ по состоянию на 11 февраля 2020 года в Калининграде в некоторых учреждениях образования приостановлено обучение.

На вынужденные каникулы отправились учащиеся 130 классов в 23 школах города (№№ 4,5,6,7,8,9,10,14,16,18,21,26,28,35,36,38,39,53,56,57, гимназия №№1, 22, 40), а также полностью приостановлены занятия в школах №№ 43, 46.

Кроме того, закрыто 14 групп в девяти учреждениях дошкольного образования областного центра (детские сады №№ 1,37,51,78,104,114,124,133,134).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метнувшего нож в голову оппонента калининградца отправили в «зону» строгого режима
Сборная Калининградской области завоевала 22 медали чемпионата мира по плаванию в ледяной воде
Все автобусы и маршрутки в Калининграде оснастят видеонаблюдением
Супругов из Калининграда объявили латвийскими шпионами
За неделю у калининградцев отобрали на границе два центнера польских и литовских продуктов
В Польше националисты избили граждан России, Украины и Белоруссии
В Советске полицейский помог водителю избежать ответственности за повторное пьяное вождение
Калининградец отсудил у работодателя 180 тысяч за производственную травму
В мэрии Калининграда рассказали, какие школы вернулись с карантина
В Калининграде в Южном парке построили пандусы для колясок
В Калининградской области по-прежнему растет число заболеваний ОРВИ среди детей
На ремонт участка трассы Советск-Гусев выделили 600 млн рублей
В Калининграде полиция разыскала пропавшую 15-летнюю девочку
«Вы что там, офонарели?»: Евгений Гришковец раскритиковал «Оскар 2020»
Расписание движения поезда Санкт-Петербург – Калининград изменится в апреле
Калининградца, сбившего автоинспектора, оштрафовали на 20 тысяч рублей
На улице Гагарина на ходу загорелся автомобиль
В Славском районе «Фольксваген» сбил пешехода
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
Жители Нестеровского района задолжали за электричество более 5 млн рублей
В Калининграде полицейские задержали угонщика
Без паники: В Калининграде снова проверят сирены
В подтоплении Южного парка Калининграда виновата сломанная шиберная задвижка
В Калининграде объявлены торги на строительство школы на 1750 мест
Калининградский бизнесмен спрятал от налоговой 3,4 млн рублей и получил уголовное дело