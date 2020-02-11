Калининградец отсудил у работодателя 180 тысяч за производственную травму
В Калининграде работник предприятия отсудил у работодателя компенсацию за производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Мужчина работал в ООО «ТЕССА» на погрузчике. В декабре 2018 года он занимался погрузкой автомобиля в вагон и во время проведения работ получил производственную травму. В течение двух месяцев он был нетрудоспособен и утратил заработок. Обращаясь в суд он также указал, что ему был причинен моральный вред.
Суд установил, что основной причиной несчастного случая явилось то, что работодатель не провел обучение персонала и пришел к выводу о том, что ООО «ТЕССА» должно выплатить работнику причиненный моральный вред.
Московский районный суд взыскал с ООО «ТЕССА» утраченный заработок в размере 134 977,80 рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. Также в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 4 199 рублей.
Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в Калининградский областной суд. Оценив доводы жалобы, судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
ИСТОЧНИК KP.RU