Калининградец отсудил у работодателя 180 тысяч за производственную травму

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:45:42+03:00

В течение двух месяцев он был нетрудоспособен и утратил заработок

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В Калининграде работник предприятия отсудил у работодателя компенсацию за производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Мужчина работал в ООО «ТЕССА» на погрузчике. В декабре 2018 года он занимался погрузкой автомобиля в вагон и во время проведения работ получил производственную травму. В течение двух месяцев он был нетрудоспособен и утратил заработок. Обращаясь в суд он также указал, что ему был причинен моральный вред.

Суд установил, что основной причиной несчастного случая явилось то, что работодатель не провел обучение персонала и пришел к выводу о том, что ООО «ТЕССА» должно выплатить работнику причиненный моральный вред.

Московский районный суд взыскал с ООО «ТЕССА» утраченный заработок в размере 134 977,80 рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. Также в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 4 199 рублей.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в Калининградский областной суд. Оценив доводы жалобы, судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU