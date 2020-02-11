2020-02-11T14:06:16+03:00
Общество

В Советске полицейский помог водителю избежать ответственности за повторное пьяное вождение

Сотрудника полиции будут судить за превышение полномочий
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Советске будут судить следователя местного отдела полиции за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Полицейский расследовал уголовное дело в отношении водителя, которого подозревали в повторном пьяном вождении. Однако правоохранитель сделал все, чтобы незаконно прекратить дело. Сначала он приостановил расследование в связи с болезнью водителя, хотя никаких подтверждающих заболевание документов у него не было. А затем и вовсе вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, которые фактически не истекли.

В результате в суд уголовное дело так и не попало и водитель не понес заслуженного наказания за совершенное преступление, избежав уголовной ответственности. Однако, есть надежда, что наказание получит подобный «правоохранитель».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метнувшего нож в голову оппонента калининградца отправили в «зону» строгого режима
Сборная Калининградской области завоевала 22 медали чемпионата мира по плаванию в ледяной воде
Все автобусы и маршрутки в Калининграде оснастят видеонаблюдением
Супругов из Калининграда объявили латвийскими шпионами
За неделю у калининградцев отобрали на границе два центнера польских и литовских продуктов
В Польше националисты избили граждан России, Украины и Белоруссии
В Советске полицейский помог водителю избежать ответственности за повторное пьяное вождение
Калининградец отсудил у работодателя 180 тысяч за производственную травму
В мэрии Калининграда рассказали, какие школы вернулись с карантина
В Калининграде в Южном парке построили пандусы для колясок
В Калининградской области по-прежнему растет число заболеваний ОРВИ среди детей
На ремонт участка трассы Советск-Гусев выделили 600 млн рублей
В Калининграде полиция разыскала пропавшую 15-летнюю девочку
«Вы что там, офонарели?»: Евгений Гришковец раскритиковал «Оскар 2020»
Расписание движения поезда Санкт-Петербург – Калининград изменится в апреле
Калининградца, сбившего автоинспектора, оштрафовали на 20 тысяч рублей
На улице Гагарина на ходу загорелся автомобиль
В Славском районе «Фольксваген» сбил пешехода
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
Жители Нестеровского района задолжали за электричество более 5 млн рублей
В Калининграде полицейские задержали угонщика
Без паники: В Калининграде снова проверят сирены
В подтоплении Южного парка Калининграда виновата сломанная шиберная задвижка
В Калининграде объявлены торги на строительство школы на 1750 мест
Калининградский бизнесмен спрятал от налоговой 3,4 млн рублей и получил уголовное дело