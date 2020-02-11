В Советске полицейский помог водителю избежать ответственности за повторное пьяное вождение

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:06:16+03:00

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В Советске будут судить следователя местного отдела полиции за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Полицейский расследовал уголовное дело в отношении водителя, которого подозревали в повторном пьяном вождении. Однако правоохранитель сделал все, чтобы незаконно прекратить дело. Сначала он приостановил расследование в связи с болезнью водителя, хотя никаких подтверждающих заболевание документов у него не было. А затем и вовсе вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, которые фактически не истекли.

В результате в суд уголовное дело так и не попало и водитель не понес заслуженного наказания за совершенное преступление, избежав уголовной ответственности. Однако, есть надежда, что наказание получит подобный «правоохранитель».

ИСТОЧНИК KP.RU