В Польше националисты избили граждан России, Украины и Белоруссии

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:11:09+03:00

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В польском Торуне произошло нападение на граждан России, Украины и Белоруссии. Об этом сообщает польский культурный центр со ссылкой на издание gazeta.pl.

- В ночь с субботы на воскресенье около 1:30 в Старом Городе, на пересечении улиц Подмурной и Театральной площади, произошло избиение пяти иностранцев, - сообщает издание. - Среди пострадавших граждане Украины, России и Белоруссии (в том числе один репатриант). Сотрудники управления городской полиции в Торуне не сомневаются, что инцидент произошел на национальной почве.

Уточняется также, что нападавших было семеро. Их сейчас разыскивает полиция. На сайте торуньского управления опубликованы фотографии подозреваемых, а возможных свидетелей происшествия просят связаться со Следственным отделом Управления городской полиции в Торуне.

- У них не было никаких угрызений совести, чтобы даже бить девушку, - пишет одна из пострадавших. - У коллеги, который является поляком репатриантом (имеет польское происхождение), есть перелом костей черепа, но, к счастью, это не так серьезно. На нас напали с криками «Польша для поляков». Добавлю, что украинцами были всего два человека из пяти. Больше всего меня пугала пассивность людей, которые не реагировали и равнодушно проходили мимо сложившейся ситуации. Нападавшие успели напасть на нас, уйти и еще раз вернуться, бросившись на нас с кулаками.

ИСТОЧНИК KP.RU