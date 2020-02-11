За неделю у калининградцев отобрали на границе два центнера польских и литовских продуктов

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:23:08+03:00

Всего было предотвращено 12 попыток незаконного ввоза продуктов

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В течение недели сотрудники Россельхознадзора предотвратили 12 попыток незаконного ввоза продуктов в Калининградскую область в ручной клади и багаже пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пунктах пропуска через границу было изъято свыше 210 килограммов молочной и мясной продукции, купленной в Польше и Литве.

«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU