За неделю у калининградцев отобрали на границе два центнера польских и литовских продуктов
В течение недели сотрудники Россельхознадзора предотвратили 12 попыток незаконного ввоза продуктов в Калининградскую область в ручной клади и багаже пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В пунктах пропуска через границу было изъято свыше 210 килограммов молочной и мясной продукции, купленной в Польше и Литве.
«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU