2020-02-11T14:25:35+03:00
Происшествия

Супругов из Калининграда объявили латвийскими шпионами

Поводом для возбуждения уголовного дела о госизмене стала свадебная фотография
Игорь ОРЕХОВ
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Федеральная служба безопасности России предъявила эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонец обвинение в государственной измене.

По версии следователей, женщина раскрыла латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на свадьбе калининградцев еще в 2015 году. Его фотография была отправлена в Латвию посредством интернета. Подробности не разглашаются из-за секретности дела, но известно, что Зимина и Антонец свою вину категорически отвергают.

Статья 275 УК РФ предусматривает для виновных лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового, с ограничением свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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