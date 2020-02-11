Все автобусы и маршрутки в Калининграде оснастят видеонаблюдением
В этом году власти Калининграда проведут новый конкурс среди перевозчиков на обслуживание маршрутной сети города. Одним из требований, которое внесли в техзадание для участия в конкурсе, стало оснащение всех автобусов и маршруток системами видеонаблюдения, сообщается на странице мэрии Калининграда в «Фейсбук».
«Записи должны будут храниться до 10 дней. Надеемся, это поможет разрешать многие конфликтные ситуации, но лучше бы их вообще не возникало», - отметили в городской администрации.
Ранее сообщалось, что для участия в конкурсе допустят перевозчиков, у которых срок эксплуатации автопарка составляет не более восьми лет. Кроме этого, половина транспорта должна быть приспособлена для перевозки инвалидов, а также оснащена кондиционерами. И конечно, в транспорте должна быть возможность для безналичной оплаты проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU