2020-02-11T14:33:10+03:00
Общество

Все автобусы и маршрутки в Калининграде оснастят видеонаблюдением

Это пропишут в техническом задании для участия в конкурсе
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году власти Калининграда проведут новый конкурс среди перевозчиков на обслуживание маршрутной сети города. Одним из требований, которое внесли в техзадание для участия в конкурсе, стало оснащение всех автобусов и маршруток системами видеонаблюдения, сообщается на странице мэрии Калининграда в «Фейсбук».

«Записи должны будут храниться до 10 дней. Надеемся, это поможет разрешать многие конфликтные ситуации, но лучше бы их вообще не возникало», - отметили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что для участия в конкурсе допустят перевозчиков, у которых срок эксплуатации автопарка составляет не более восьми лет. Кроме этого, половина транспорта должна быть приспособлена для перевозки инвалидов, а также оснащена кондиционерами. И конечно, в транспорте должна быть возможность для безналичной оплаты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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