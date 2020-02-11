Сборная Калининградской области завоевала 22 медали чемпионата мира по плаванию в ледяной воде

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:38:16+03:00

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Чемпионат мира по зимнему плаванию собрал на озере Блейско в Словении больше тысячи спортсменов из 37 стран. Участвовали в заплывах и калининградцы из клубов «Прегель» и «Янтарные моржи».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в активе шести калининградцев 10 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых награды.

Соревнования проходили при температуре воды +5 градусов. Разыгрывались дистанции от 25 до 1000 метров.

Особо отличилась многократная чемпионка мира Наталья Алещенко. Тренер-преподаватель спорткомплекса «Юность» выиграла 7 медалей, став первой на дистанциях 25 метров вольным стилем, брассом и баттерфляем, а также победив на 50 и 100 метрах вольным стилем.

В категории «старше 70 лет» отметили золотом Елену Даутову и многократного чемпиона мира Вячеслава Тихонова из Светлогорска.

ИСТОЧНИК KP.RU