2020-02-11T15:08:19+03:00
Происшествия

Метнувшего нож в голову оппонента калининградца отправили в «зону» строгого режима

Конфликт между двумя ранее незнакомыми друг с другом парнями произошел возле одного из ночных клубов
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининграде суд решил дальнейшую судьбу 21-летнего горожанина, обвиняемого в покушении на убийство.

Апрельской ночью 2018 года возле одного из ночных клубов пьяный молодчик сцепился в драке с 18-летним калининградцем. Последний получил не менее пяти ударов ножом в туловище, после чего противник метнул клинок ему в голову. Выжить раненому удалось лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

- На стадии предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал частично, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. – Но собранные следственным отделом по Центральному району доказательств были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Как сообщила пресс-служба Центрального районного суда, подсудимый настаивал при этом, что умысла на убийство, все-таки, не имел. А за нож схватился, испугавшись значительно превосходящего его физически противника.

Следующие 7 лет и 2 месяца осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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