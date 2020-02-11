Метнувшего нож в голову оппонента калининградца отправили в «зону» строгого режима
В Калининграде суд решил дальнейшую судьбу 21-летнего горожанина, обвиняемого в покушении на убийство.
Апрельской ночью 2018 года возле одного из ночных клубов пьяный молодчик сцепился в драке с 18-летним калининградцем. Последний получил не менее пяти ударов ножом в туловище, после чего противник метнул клинок ему в голову. Выжить раненому удалось лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.
- На стадии предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал частично, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. – Но собранные следственным отделом по Центральному району доказательств были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Как сообщила пресс-служба Центрального районного суда, подсудимый настаивал при этом, что умысла на убийство, все-таки, не имел. А за нож схватился, испугавшись значительно превосходящего его физически противника.
Следующие 7 лет и 2 месяца осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU