2020-02-11T15:31:17+03:00
Общество

Власти Балтийска заявили о решении проблем с водой в городе

Всего на станции отремонтировали девять фильтров, однако работы во восстановлению продолжаются
Виктор Сергеев
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..Фото: Администрация Балтийского муниципального района
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В Балтийске с 8 февраля со станции водоподготовки ВНС-2 подается вода, соответствующая нормам. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

«МУП «Балтвода» ежедневно проводит мониторинг качества воды. На 11 февраля уровень железа составляет 0,16 мг/л (при норме 0,3 мг/л)», - заявили в администрации муниципалитета.

Напомним, в середине января в Балтийске вышли из строя сразу несколько фильтров на станции обезжелезивания, в результате горожане стали получать мутную воду. В городе сформировали специальную рабочую группу, также был освобожден от занимаемой должности директор МУП «Балтвода».

Всего на станции отремонтировали девять фильтров, однако работы во восстановлению продолжаются.

«На очереди ещё фильтры, которые нужны для резерва и обеспечения бесперебойной работы станции в дальнейшем», - добавили в администрации Балтийска, напомнив, что за дни, когда жителям подавалась вода с повышенным содержанием железа, будет сделан перерасчёт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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