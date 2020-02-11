Более 50 тыс калининградских школьников и студентов написали сочинение на тему войны
В Калининграде во вторник, 11 февраля, прошла региональная акция «Я пишу сочинение». В не приняли участие более 50 тысяч школьников 7-11 классов и студентов профессиональных организаций.
В этом году был предложено десять тем по двух направлениям – 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне и 75-летие завершения Восточно-Прусской операции (штурма Кёнигсберга).
«Акция проходит уже в шестой раз. Дети вместе с родителями и родственниками всегда активно готовятся, вспоминают историю своей семьи, родного края и страны в целом. Перед написанием сочинения проходят патриотические классные часы, встречи с ветеранами, участниками боевых действий», – рассказала министр образования Светлана Трусенева.
Победители в каждой возрастной номинации будут выбраны по итогам интерактивного голосования на сайте министерства образования области и объявлены в преддверии Дня Победы. Ребята будут награждены экскурсионно-образовательной поездкой по программе «Мы – россияне», а также смогут посетить парад Победы в Калининграде.
ИСТОЧНИК KP.RU