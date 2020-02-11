11 Февр. 2020 2020-02-11T17:22:24+03:00

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В Калининградской области 68 обманутых дольщиков получили компенсации. Свыше 93 млн рублей получили жители региона, пострадавшие от действий застройщиков ООО «БалтПластСтрой», ООО «Таэль», ООО «К-Строй».

Сейчас в области с заявлениями о возмещении денежных средств на сумму 104,9 млн рублей в банк ДОМ.РФ обратились 75 участников долевого строительства.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для подачи заявления на выплату компенсации можно позвонить по телефону горячей линии 8-800-7007-214 или воспользоваться сервисом на сайте Фонда, который позволяет без очереди в комфортном режиме записаться на удобное время. Для этого необходимо зайти на портал фонд214.рф, выбрать раздел «Запись на выплату возмещения», внести личные данные, выбрать застройщика и нажать «далее». В подтверждение записи приходит СМС-сообщение со временем записи и адресом отделения.

Для получения возмещения необходимо подготовить оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН, а также выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

Выплата производится в рублях. Её размер рассчитан индивидуально для каждого дольщика, на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU