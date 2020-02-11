2020-02-11T17:24:12+03:00
Общество

В Советске постоянный клиент обворовал парикмахерскую

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Советске полицейские задержали подозреваемого в краже из парикмахерской. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью злоумышленник отжал окно в помещение, откуда похитил принадлежности для стрижки, а также радиоприемник и ТВ-тюнер. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

«Как выяснилось, злоумышленник не раз приходил в данную в парикмахерскую и хорошо знал об имуществе, хранящемся в салоне красоты, и через какое окно проще залезть во внутрь», - рассказали в пресс-службе полиции.

В ходе обыска у мужчины изъяли часть украденных вещей. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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