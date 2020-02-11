2020-02-11T17:23:12+03:00
Общество

На трассе Гвардейск - Полесск вырубили последние придорожные деревья

Под топор попали здоровые деревья
Кирилл Алексеев
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..Фото: Алексей Юшенков
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Придорожных аллей в Калининградской области становится все меньше. Их постоянно вырубают, даже несмотря на то, что аллеи являются визитной карточкой региона. Накануне вырубили последние деревья вдоль шоссе Гвардейск - Полесск, причем под топор попали вполне здоровые деревья. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

"На выезде из Гвардейска в сторону Полесска таки добили последние деревья, - написал на свое странице в Фейсбуке Алексей Юшенков. - В том числе и гигантское, которое даже не смогли вывезти. Такие огромные пеньки я видел только в 2009 году на Красной поляне под трассой канатной дороги..."

Ранее власти заявляли, что придорожные деревья будут вырубиться на основных трассах, но при этом их будут оставлять на второстепенных. Увы, это правило не соблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На трассе Гвардейск - Полесск вырубили последние придорожные деревья
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