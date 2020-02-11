2020-02-11T18:25:09+03:00
Общество

На строителей онкоцентра в Калининграде завели дело за хищение денег

В прокуратуре сообщили, что же проведены обыски и задержания подозреваемых лиц.
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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В Калининграде возбуждено уголовное дело на руководство компании ООО «СМУ Артель». Строителей подозревают в хищении денег, выделенных на строительство медицинского объекта.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее ведомство проверило, как использовалась федеральная субсидия на строительство онкоцентра и выявило нарушения.

Также сообщается, что уже проведены обыски и задержания подозреваемых лиц.

Напомним, компания «Артель» из подмосковного города Реутов осенью 2018 года победила на аукционе по выбору подрядчика строительства онкоцентра за 4,2 млн рублей. В конце 2019 года региональные власти расторгли контракт на строительство, так как подрядчик слишком медленно строил объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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