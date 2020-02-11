На строителей онкоцентра в Калининграде завели дело за хищение денег
В Калининграде возбуждено уголовное дело на руководство компании ООО «СМУ Артель». Строителей подозревают в хищении денег, выделенных на строительство медицинского объекта.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее ведомство проверило, как использовалась федеральная субсидия на строительство онкоцентра и выявило нарушения.
Также сообщается, что уже проведены обыски и задержания подозреваемых лиц.
Напомним, компания «Артель» из подмосковного города Реутов осенью 2018 года победила на аукционе по выбору подрядчика строительства онкоцентра за 4,2 млн рублей. В конце 2019 года региональные власти расторгли контракт на строительство, так как подрядчик слишком медленно строил объект.
ИСТОЧНИК KP.RU