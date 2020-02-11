Власти Калининграда рекомендовали подрядчикам ремонта ул. Гагарина исключить маневры техники в часы пик

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:32:01+03:00

Это должно предотвратить возникновения транспортных заторов на улице

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Власти Калининграда рекомендовали подрядчикам ремонта исключить любые маневры строительной и грузовой техники на улице Гагарина в часы пик 7.00 до 9.30 и с 16.30 до 19.00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Это должно предотвратить возникновения транспортных заторов на улице.

«Со вторника односторонний транспортный поток направлен по левой стороне ул. Гагарина, а экскаваторы и самосвалы-большегрузы работают на правой полосе, не создавая помехи движению. На отдельных участках работы проводят в «шахматном порядке», с сохранением разделения по полосам», - отметили в мэрии.

По данным властей, дорожные работы по реконструкции участка ул. Гагарина ведутся без отставания от графика.

Напомним, проект реконструкции ул. Гагарина предусматривает расширение проезжей части до четырёх полос движения по 3,5 метра, а также устройство тротуаров шириной по 3,0 метра, велосипедной дорожки шириной 1,5 метра, освещения по обеим сторонам улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU